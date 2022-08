De inflatie in de eurozone is in augustus naar een nieuwe recordhoogte gestegen, blijkt woensdag uit een eerste raming van het Europese statistiekbureau Eurostat. De prijzen waren in de afgelopen maand 9,1 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. In juli bedroeg de prijsstijging nog 8,9 procent.

De inflatie in het eurogebied wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen. Vergeleken met augustus vorig jaar stegen die met ruim 38 procent. Ook de prijzen van voedsel, drank en tabak stegen harder dan in voorgaande maanden.

De inflatie kwam wat hoger uit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee op 9 procent gerekend. De sterk stijgende consumentenprijzen zetten de koopkracht van huishoudens onder druk.

De inflatie is het hoogst in Estland: 25,2 procent. Litouwen en Letland volgen op plek twee en drie. In Frankrijk was de inflatie het laagst: de prijsstijging bedroeg daar in de afgelopen maand 6,5 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Eerder op woensdag liet statistiekbureau CBS al weten dat het dagelijks leven in Nederland in augustus 13,6 procent duurder was dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat betekent dat de prijzen nog harder stegen dan een maand eerder.