Het gaat goed met de Nederlandse horeca. Restaurants, cafés en hotels hebben in het tweede kwartaal meer omzet gedraaid dan voor de coronacrisis, meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar werden horecaondernemingen nog geteisterd door lockdowns, maar nu alle coronamaatregelen zijn opgeheven ontvangen horecabedrijven weer massaal gasten. Ook winkels zagen hun inkomsten stijgen.

Vergeleken met het tweede kwartaal van 2021 steeg de omzet in de horeca met bijna 85 procent. Vergeleken met de eerste drie maanden van dit jaar steeg de omzet in april, mei en juni met bijna een derde.

Bij hotels en cafés groeide de omzet het hardst: in het tweede kwartaal werd de omzet meer dan verdubbeld in vergelijking met een jaar eerder. Cafés draaiden bovendien een kwart meer omzet dan in het tweede kwartaal van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Hotels verdienden 6 procent meer dan voor corona.

Hoewel de zaken goed gaan en de pandemie achter ons lijkt te liggen, kampen veel horecaondernemers nu met een ander probleem: door personeelskrapte moeten ze soms noodgedwongen terrassen deels of helemaal sluiten.

Meer winkelomzet door hogere prijzen

CBS deelt woensdag ook cijfers over winkelverkopen in juli. Daaruit blijkt dat de detailhandel vorige maand 1,5 procent minder verkocht, maar door hogere prijzen toch 5,5 procent meer geld binnenkreeg.

Zo boekten winkels die eten en drinken verkopen, zoals supermarkten en speciaalzaken, gemiddeld 9 procent meer omzet. Ze verkochten wel 0,9 procent minder. Uit eerdere cijfers van het CBS bleek al dat boodschappen duurder zijn geworden. Of de extra inkomsten ook hebben gezorgd voor meer winst is niet duidelijk

Ook drogisterijen en verkopers van kleding en schoenen zagen hun inkomsten vorige maand groeien. Bouwmarkten, elektronicazaken en keukenverkopers kregen minder geld in het laatje.