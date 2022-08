Het dagelijks leven is in augustus 13,6 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar eerder, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Daarmee stegen de prijzen in doorsnee nog harder dan een maand eerder.

De inflatie is al tijden erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit heel hard zijn gestegen. Die hoge gasprijzen komen vooral doordat Rusland de toevoer van de brandstof naar Europa heeft beperkt en de vrees dat het land de toevoer van brandstof verder zal afknijpen.

De marktprijzen voor gas liepen in augustus op tot nieuwe recordniveaus. Daardoor stegen de prijzen voor energie, benzine, diesel en andere brandstoffen afgelopen jaar met ruim 88 procent.

Die hogere kosten voor energie werken ook steeds harder door in de voedselprijzen. Volgens de cijfers van het CBS waren voedingsmiddelen, drank en tabak in augustus bijna 11 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Doordat eten, drinken, gas en licht snel duurder worden, zijn de kosten voor het levensonderhoud voor veel Nederlandse huishoudens onhoudbaar te worden. Het is dan ook de grote vraag hoe het kabinet huishoudens gaan ondersteunen.

Na een marathonoverleg over de begroting tussen de coalitiepartijen verklaarde het kabinet een week geleden dat nieuwe plannen goed zullen zijn voor de koopkracht van Nederlanders, zonder in detail te treden.