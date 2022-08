In het zuiden en het oosten van het land rijden woensdag nog steeds geen NS-treinen. Het is de tweede dag op rij dat er in deze regio's geen of nauwelijks treinverkeer is. De oorzaak daarvan is de al dagen durende staking. In andere delen van het land rijden wel weer treinen, al vallen ook buiten het stakingsgebied veel treinen uit door opstartproblemen.

Vanuit onder meer de steden Den Bosch, Breda, Venlo, Apeldoorn en Hengelo vertrekken woensdag geen treinen. Internationale treinen die normaal gesproken stoppen op deze stations rijden er wel langs, maar stoppen er niet.

In overige delen van het land wordt het treinverkeer weer hervat, nadat dinsdag in vrijwel het hele land niets had gereden. In de gebieden waar het treinverkeer woensdag wordt hervat, kan nog wel hinder zijn, meldt de NS. Als gevolg van de staking van dinsdag staan namelijk nog niet alle treinen op de juiste plek.

Volgens een woordvoerder van de NS vallen daardoor in het hele land treinen uit, of worden er kortere treinen ingezet. "Het is op dit moment bijvoorbeeld erg druk op Utrecht Centraal. Dat kan later op de dag minder worden, omdat we nu nog in de ochtendspits zitten. Maar reizigers zullen de hele dag rekening moeten houden met een langere reistijd."

Woensdag is de vijfde en laatste stakingsdag van NS-medewerkers. Ze eisen een grotere loonsverhoging dan hun werkgever wil geven. Met de staking hoopt het personeel af te dwingen dat de NS toch over de brug komt.

De NS en de vakbonden hebben nog altijd geen akkoord over nieuwe arbeidsvoorwaarden bereikt. Bonden hebben al laten weten op de korte termijn landelijke stakingen af te kondigen als dat nodig is.