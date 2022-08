De ANWB ziet dat het dinsdagmiddag drukker is dan gemiddeld op de Nederlandse snelwegen. Vermoedelijk komt dit doordat er in het hele land amper treinen rijden. Dinsdagochtend was het ook al drukker op de weg door de stakingen bij NS.

Rond 17.30 uur stond er meer dan 650 kilometer file. Vooral in de Randstad staan veel auto's stil. Zo waren er alleen al op de A4 drie verschillende files van 10 kilometer of meer.

Maar ook in het midden van het land, bijvoorbeeld op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, is het druk. Dat komt ook door een ongeluk, waardoor een rijstrook dicht is en de extra reistijd is opgelopen tot meer dan een uur.

Het was dinsdagochtend eveneens druk op de weg door de treinstaking, met meer dan 500 kilometer file. Dat was ongeveer tweemaal zo veel als op een gebruikelijke dinsdag in deze tijd van het jaar.

De ANWB waarschuwde dinsdagochtend al voor een drukkere avondspits door de staking. Weliswaar wordt er alleen gestaakt in het midden van het land, maar daar hoort ook de regio Utrecht bij. Die is dusdanig belangrijk in de dienstregeling dat er vrijwel in het hele land geen NS-treinen rijden.