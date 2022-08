Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw gedaald. Eind juni waren er 401.000 mensen die een algemene bijstandsuitkering ontvingen. Dat zijn er 22.000 minder dan een jaar eerder, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Het is het kleinste aantal in negen jaar.

Vooral onder jongeren tot 27 jaar neemt het aantal mensen met een bijstandsuitkering af. Het aantal 45-plussers in de bijstand verminderde een stuk minder snel.

Het totale aantal bijstandsuitkeringen is het grootst onder 45-plussers. Eind juni waren er 229.000 mensen in deze leeftijdscategorie met een bijstandsuitkering. Het aantal mensen in de bijstand tussen de 27 en 45 jaar stond eind juni op 138.000. Het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering ligt op 34.000.

Het aantal mensen in de bijstand daalt, doordat er sinds vorig jaar meer mensen de bijstand verlaten dan dat ze erin terechtkomen. Een jaar eerder was dat juist omgekeerd. Het CBS heeft in deze cijfers de uitstroom vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd niet meegenomen.