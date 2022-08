De populariteit van alcoholvrij bier blijft groeien in Europa. In 2020 werd er zo'n 20 procent meer geproduceerd dan een jaar eerder. Nederland is de op twee na grootste producent van alcoholvrij bier, na Duitsland en Spanje.

De totale productie van alcoholvrij bier in de Europese Unie kwam in 2021 uit op een krappe 1,7 miljard liter, blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. Een jaar eerder was dat nog een kleine 1,4 miljard liter. Nederland produceerde daar 202 miljoen liter van, bijna een achtste van de totale productie. Duitsland is veruit de grootste producent van alcoholvrij bier, met 400 miljoen liter. Spanje produceerde in 2021 264 miljoen liter alcoholvrij bier en staat daarmee op de tweede plek.

Dat Nederland een grote producent van alcoholvrij bier is, is geen grote verrassing. Nederland is ook al jaren een van de grootste producenten van alcoholhoudend bier. Als je kijkt naar de productie van alcoholhoudend bier, staat Nederland op de vierde plek van de EU, een plek onder Polen.

De productie van alcoholvrij bier valt nog altijd in het niet bij die van bier mét alcohol. In 2021 werd er 33,1 miljard liter bier geproduceerd in de EU, een groei van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De groei ligt dus wel stukken lager dan die van alcoholvrij bier.

Nederland was in 2021, net als voorgaande jaren, wel de grootste exporteur van bier. Europees bier wordt vooral geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ongeveer 41 procent van al het bier dat vertrekt uit de EU, komt daar terecht.