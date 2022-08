De invoerprijzen van goederen waren in mei dit jaar ruim 30 procent hoger dan een jaar eerder, meldt statistiekbureau CBS woensdag. Vooral olie en gas waren stukken duurder om in te voeren. Maar ook granen, papier, ijzer, staal en aluminium stegen sterk in prijs.

Tijdens de coronacrisis werden veel goederen duurder, onder andere door hogere prijzen van grondstoffen en energie. Dit jaar zetten de prijsstijgingen door, mede door de oorlog in Oekraïne.

In de eerste vijf maanden van dit jaar vormden aardgas, ruwe olie en geraffineerde aardolieproducten de top drie van belangrijkste importproducten. Terwijl de invoerprijzen in het begin van de coronacrisis nog daalden door overcapaciteit, minder vraag en de lage olieprijs, stijgen de prijzen nu hard.

Voor aluminium uit het buitenland betaalde de Nederlandse industrie in mei dit jaar bijvoorbeeld 65 procent meer dan een jaar eerder. Voor meststoffen uit het buitenland was de prijs in mei 172 procent hoger dan het jaar ervoor.