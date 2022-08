LEGOLAND wil een pretpark openen in België. Het nieuwe park moet over vijf jaar opengaan naast het vliegveld van Charleroi, even ten zuiden van Brussel. Dat heeft de regering van Wallonië dinsdag bekendgemaakt.

Er zijn al LEGOLAND-parken in thuisbasis Denemarken, Zuid-Duitsland en Engeland. Het nieuwe park in het Waalse Gosselies wordt in eerste instantie 70 hectare groot. Mogelijk komt daar later nog maximaal 20 hectare bij.

De Waalse regering hoopt dat het Belgische park net zoveel bezoekers trekt als de parken in andere delen van Europa. Dat zijn er tussen de anderhalf en twee miljoen per jaar.

De eigenaar van LEGOLAND en de Belgische en Waalse overheid hebben dinsdag een intentieverklaring getekend. Eind dit jaar hopen ze de komst van het pretpark definitief te beklinken. Het gaat naar schatting tussen de 370 en 400 miljoen euro kosten.

Het pretpark wordt gebouwd op het voormalige terrein van de Amerikaanse graafmachinefabrikant Caterpillar. Dat wordt al jaren niet gebruikt en is eigendom van de overheid.