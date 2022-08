De NS laat woensdag weer treinen rijden in het grootste deel van het land. Alleen in het zuiden en het oosten van het land rijden geen treinen vanwege personeelsstakingen.

Het nieuws volgt op het besluit van de NS om op dinsdag in vrijwel het hele land geen treinen te laten rijden, omdat er gestaakt wordt in de regio Utrecht en dat gevolgen heeft voor vrijwel het hele land.

De stakingen van woensdag raken een groot deel van Zuid- en Oost-Nederland. Wel laat de NS woensdag treinen vertrekken vanaf de stations Rotterdam Centraal, Dordrecht, Utrecht Centraal, Geldermalsen, Ede-Wageningen, Amersfoort en Zwolle.

Ook wijst het vervoersbedrijf erop dat reizigers op woensdag nog hinder kunnen ondervinden van het feit dat dinsdag vrijwel nergens in het land treinen rijden.

"Mogelijk staan nog niet alle treinen op de juiste plek. Dat betekent dat reizigers rekening moeten houden met langere reistijden en vaker overstappen", zegt de NS over het vervoer op woensdag.

Nog geen besluit over internationale treinen

Welke internationale treinen wel en niet rijden, is nog niet duidelijk. Daarover maakt de NS later op dinsdag meer bekend.

Het personeel van NS staakt al enkele werkdagen voor een betere cao. De NS wil de lonen wel verhogen, maar niet zo veel als medewerkers en vakbonden willen. Met de stakingen van vorige en deze week willen ze hun eisen kracht bijzetten.

Woensdag is voorlopig de laatste dag waarop het werk wordt neergelegd, al is niet uitgesloten dat bonden later besluiten om opnieuw te staken als ze niet tot een akkoord komen met de NS.