In het afgelopen half jaar zijn er 400.000 huishoudens bij gekomen met een variabel contract voor energie, meldt toezichthouder ACM. Deze contracten zijn op dit moment vaak duurder dan vaste contracten vanwege de hoge energieprijzen.

Dat er meer huishoudens zijn met een variabel contract, komt doordat energieleveranciers de laatste maanden alleen nog dergelijke contracten aanbieden. Vaste contracten, waarbij het tarief voor lange tijd vaststaat, zijn risicovol voor leveranciers. Daardoor bieden ze ze niet meer aan, wat mag van de wet.

Bij variabele contracten lopen de leveranciers minder risico, omdat ze de tarieven meerdere keren per jaar kunnen aanpassen. Veel huishoudens hebben dat gemerkt en betalen nu tot soms wel vier of vijf keer zoveel voor gas en stroom dan ze in het verleden deden.

Veel van de 400.000 huishoudens die sinds dit jaar een variabel contract hebben, hadden een vast contract dat ergens in de eerste helft van dit jaar afliep. Zij moesten dus gedwongen overstappen naar een variabele overeenkomst met hogere tarieven.

Mogelijk veel huishoudens in de problemen

Door de stijging heeft nu 56 procent van de Nederlandse huishoudens een contract met wisselende tarieven. Dat was aan het begin van het jaar nog 50 procent en vorig jaar nog 44 procent.

De angst bestaat dat veel huishoudens in de problemen komen door de hoge energierekening en doordat veel andere uitgaven, zoals boodschappen en brandstof, zijn opgelopen. Het Centraal Planbureau (CPB) is bang dat de komende tijd 350.000 extra mensen onder de armoedegrens terechtkomen.

Voor een deel van de huishoudens valt de pijn nu nog redelijk mee, doordat ze bijvoorbeeld hun energieleverancier hebben gevraagd of hun maandelijkse voorschot omlaag kan. Maar als straks de eindafrekening op de mat ligt, moeten ze mogelijk alsnog honderden of duizenden euro's bijbetalen.