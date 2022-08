BinckBank heeft dwangsommen van AFM opgelegd gekregen. De toezichthouder wil dat de bank meer doet om te voorkomen dat amateurbeleggers in aanraking komen met ingewikkelde beleggingsproducten.

In de EU zijn er regels die bijvoorbeeld beginnende beleggers moeten beschermen. Dit houdt in dat banken de beleggers die er weinig kaas van hebben gegeten geen complexe producten mogen aanbieden.

Volgens AFM doet BinckBank niet genoeg op dit gebied. Zo is het onduidelijk hoe de bank ervoor zorgt dat de beleggingsproducten niet onder de aandacht worden gebracht van amateurbeleggers. Ook op andere gebieden rammelt het beleid.

De bank heeft vanaf 3 juni twee maanden de tijd gehad om wijzigingen door te voeren. Ook had het bedrijf vier maanden om goede evaluaties uit te voeren. Als BinckBank de problemen niet goed en snel genoeg oplost, moet het bedrijf 250.000 euro betalen per onderdeel dat niet op orde is. BinckBank heeft beloofd de problemen op te lossen.