Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom gaat minder gas leveren aan het Franse energiebedrijf ENGIE. Dit komt door een meningsverschil over contractvoorwaarden, al is niet duidelijk waar het precies over gaat. Nu de gaskraan wordt dichtgedraaid, neemt de bezorgdheid over de energievoorziening bij de Fransen verder toe.

ENGIE zegt nog genoeg energie te hebben voor eigen gebruik en voor zijn klanten. Ook laat het bedrijf weten verschillende maatregelen te hebben genomen om de directe gevolgen van het Russische besluit te beperken.

De Franse energiereus kreeg vorig jaar maandelijks zo'n 10 terawattuur (TWh) energie van Gazprom geleverd. Sinds de Russische inval in Oekraïne is de levering gedaald naar 1,5 TWh per maand. ENGIE is in gesprek met het Algerijnse bedrijf Sonatrach om de Russische energie te vervangen.

Frankrijk is minder afhankelijk van Russisch gas dan sommige van zijn buurlanden. Ongeveer 17 procent van het gasverbruik komt uit Rusland. Toch blijven er zorgen bestaan.

De Franse regering waarschuwde bedrijven dat energie komende winter mogelijk wordt gerantsoeneerd. Premier Élisabeth Borne roept het bedrijfsleven dan ook op nu al zoveel mogelijk energie te besparen.