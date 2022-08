Dinsdagochtend stonden veel meer auto's vast in de file dan gebruikelijk. De oorzaak hiervan is de staking van NS-personeel, waardoor veel Nederlanders met de auto naar het werk moeten. Op het hoogtepunt stond er 530 kilometer file, tweemaal zo veel als gebruikelijk.

De NS besloot om dinsdag in het hele land geen treinen te laten rijden, omdat medewerkers in de regio Utrecht het werk neerleggen. Utrecht neemt zo'n belangrijke plaats in de dienstregeling van de NS in, dat nergens in Nederland NS-treinen kunnen rijden, behalve tussen Amsterdam Centraal en Schiphol.

"En we zien duidelijk dat het nu veel drukker is op de weg dan normaal", zegt een woordvoerder van ANWB. "De ochtend begon nog rustig, maar vanaf half negen werd het drukker, vooral in het midden van het land en de Randstad."

Het hoogtepunt van de drukte was rond 8.50 uur, toen er 530 kilometer file stond. Op dinsdagen in deze tijd van het jaar staat normaal gesproken ongeveer 250 kilometer file, al hangt dat ook af van vakanties. "Dat er nu meer files zijn, komt echt door de drukte, want er zijn niet of nauwelijks extra ongevallen. We zien de gevolgen van de staking dus duidelijk terug."

De afgelopen werkdagen waren er ook al stakingen van NS-personeel, maar die leidden toen niet tot meer files, meldt de ANWB-woordvoerder. "Wel zagen we dat het op vrijdag drukker was, maar doordat dat altijd een rustige dag is, konden de wegen het extra verkeer wel aan. Maar dinsdagen zijn altijd al druk, en dan zie je dat er meer files ontstaan."

Elders in het land, zoals in het zuiden, viel het mee. Dit komt vooral doordat de zuidelijke provincies deze week nog vakantie hebben. In het noorden, waar de vakanties al voorbij zijn, bleef het aantal files ook beperkt, maar daar is de filedruk sowieso minder dan in de Randstad.