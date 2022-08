De Europese Unie moet met spoed ingrijpen op de energiemarkt, vindt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. De torenhoge rekeningen voor gas en stroom worden burgers en bedrijven te veel, vreest ze.

"We werken nu aan een noodinterventie en een structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt", zei Von der Leyen maandag op een bijeenkomst in Slovenië. Dat is nodig nu "de stroomprijzen door het dak gaan en de beperkingen van het huidige ontwerp van onze stroommarkt blootleggen".

De commissie en EU-landen als Nederland hielden lang vol dat de markt niet wezenlijk op de schop hoefde, ook met het nijpender worden van de energiecrisis. Daar komt Von der Leyen nu op terug.

De commissievoorzitter lichtte enkele uren later op bezoek bij de Duitse energieminister Robert Habeck toe dat ze onder meer de prijs van gas en elektriciteit wil loskoppelen. Ze wijst erop dat het dure gas de prijs van stroom nu opstuwt. "Met deze exorbitante prijzen zullen we moeten ontkoppelen."

Noodmaatregelen zouden binnen een paar weken genomen kunnen worden, stelt Von der Leyen. Een grondigere herinrichting van de markt zou iets voor begin volgend jaar zijn.

Meer EU-landen vragen om maatregelen

De roep om de stijgende rekeningen tegen te gaan door bijvoorbeeld maximumprijzen in te stellen klinkt bij steeds meer lidstaten. De zuidelijke EU-landen, die daar al langer om vragen, krijgen steeds meer bijval.

Ook zwaargewicht Duitsland klinkt steeds welwillender. Van een gewone wisselwerking van vraag en aanbod is geen sprake meer, erkent bondskanselier Olaf Scholz.

De energieministers van de EU-landen zijn bijeengeroepen om volgende week vrijdag te bespreken wat hun te doen staat. Sommige lidstaten hebben zelf al prijsplafonds afgekondigd of op andere manieren ingegrepen. Maar dat doen ze liever met de hele EU, omdat ze een gezamenlijke energiemarkt vormen.