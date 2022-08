Na de massale stakingen van het NS-personeel in het noorden, westen en noordwesten, is het dinsdag de beurt aan Midden-Nederland. Dit heeft nog grotere gevolgen voor de rest van Nederland dan de eerdere stakingen. De NS heeft aangekondigd dat er in het hele land geen treinen zullen rijden, behalve van en naar Schiphol.

Dat deze staking het hele land treft, komt doordat Utrecht een centraal knooppunt in de landelijke dienstregeling is. De NS liet maandag weten dat ze geen mogelijkheid ziet om op een verantwoorde manier een dienstregeling te rijden, omdat ook veel coördinerend personeel in Utrecht werkt. "Als zij het werk neerleggen, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de dienstregeling in heel Nederland", aldus een woordvoerder.

Het vervoersbedrijf raadt reizigers aan om ander vervoer te regelen of de reis te verzetten. Er worden geen vervangende bussen ingezet.

Een uitzondering wordt gemaakt voor het traject tussen Amsterdam-Centraal en luchthaven Schiphol. Er zal om het kwartier een trein rijden tussen Schiphol en Amsterdam Centraal, zodat de luchthaven bereikbaar blijft.

De staking treft ook de internationale treinen: alleen de Eurostar en Thalys rijden volgens de dienstregeling, andere internationale treinen niet. De treinen van regionale vervoerders blijven rijden, met uitzondering van het traject tussen Alphen aan den Rijn en Gouda.

Nog (steeds) geen akkoord tussen vakbonden en NS

De werknemers staken omdat de vakbonden en de NS niet tot een akkoord zijn gekomen tijdens cao-onderhandelingen. De bonden willen een flinke loonsverhoging om de koopkracht op peil te houden.

De NS wil daar niet in meegaan, omdat het bedrijf de economische schade van de coronapandemie nog steeds voelt. Een woordvoerder van het bedrijf laat weten de zorgen en het signaal van zijn stakende collega's te begrijpen. "Staken doe je niet zomaar. Daarom willen we graag in gesprek met de vakbonden om tot een goede cao te komen." Dit is tot nu toe nog niet gelukt.

Stakingen zijn nog niet voorbij

Dinsdag is de vierde dag van een estafettestaking van de vakbonden. Vorige week woensdag werd voor het eerst gestaakt. De hele dag reden er bijna geen NS-treinen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel.

Vrijdag was het de beurt aan het overgrote deel van de provincie Zuid-Holland. Ook mensen buiten Zuid-Holland hadden last van deze staking. Door het hele land moesten mensen rekening houden met een langere reistijd en extra overstappen.

Maandag reden er vrijwel geen treinen in Noord-Holland. Alleen van en naar luchthaven Schiphol reed af en toe een trein. Ook toen was de staking (ver) buiten het actiegebied voelbaar. Op Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal vielen meerdere treinen per uur uit.

Woensdag staat de laatste etappe van de estafettestaking op de planning. Dan zullen de NS-medewerkers in het zuiden én oosten van het land het werk neerleggen. Hoe de dienstregeling er dan uitziet, is nog niet duidelijk.