Nederlandse huishoudens hebben in de eerste zes maanden van dit jaar 16 procent minder gas gebruikt dan het jaar ervoor. Ook de industrie gebruikte minder aardgas. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Oorzaak zijn het warmere weer en de hoge gasprijs.

Bedrijven en consumenten gebruikten in het eerste half jaar 17,6 miljard kuub gas. Dat is een kwart minder dan in de eerste helft van vorig jaar.

De consument was vanaf begin dit jaar dus spaarzamer met gas. De zachte winter heeft daarbij geholpen, maar torenhoge tarieven zullen ook een duit in het spaarzakje hebben gedaan. Veel consumenten kregen afgelopen najaar al te maken met hogere prijzen en dit jaar kwamen daar nog meer huishoudens bij.

Bij bedrijven die veel energie nodig hebben, was de daling van het gasgebruik nog wat groter (meer dan 30 procent). Het gaat dan onder meer om elektriciteitscentrales, oliebedrijven, de chemische sector en de glastuinbouw.

Minder aardgaswinning in Nederland

Naast het verbruik is ook de winning van aardgas verminderd. Op land werd 31 procent minder uit de grond gehaald, ingegeven door het afbouwen van de gaswinning in Groningen. Op zee is eveneens minder gewonnen (-11 procent).

Nederland heeft in het eerste half jaar ook minder gas geëxporteerd. Vooral naar België en het Verenigd Koninkrijk is minder uitgevoerd.

Daar stond een kleine groei van de import tegenover. Dit kwam onder meer doordat we meer vloeibaar aardgas (lng) uit de VS en Rusland haalden. De invoer uit Duitsland daalde juist fors, met zo'n 70 procent. Het CBS vermoedt dat het hierbij vooral gaat om Russisch gas, dat Nederland veelal via de oosterburen geleverd krijgt.