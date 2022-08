In het hele land rijden dinsdag geen treinen van de NS. Dit komt door een staking in de regio Utrecht, wat een centraal knooppunt is in de landelijke dienstregeling. Dat heeft de NS maandag bekendgemaakt.

De NS wil alleen op het traject tussen Amsterdam-Centraal en luchthaven Schiphol vier keer per uur treinen laten rijden. De Eurostar en Thalys rijden ook, maar andere internationale treinen niet.

De treinen van regionale vervoerders blijven wel rijden, met uitzondering van het traject tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. De NS laat ook weten dat het geen vervangende bussen inzet en raadt reizigers aan om ander vervoer te regelen of de reis te verzetten als dat mogelijk is.

Dinsdag is de vierde dag van een estafettestaking van de vakbonden. Zij willen meer loonsverhoging dan de NS bereid is te geven en willen met de staking hun eisen kracht bij zetten.

Utrecht speelt centrale rol in treinverkeer

De stakingen vinden alleen plaats in de regio Midden-Nederland, waar onder meer Utrecht en Gouda onder vallen. Maar omdat Utrecht zo'n centrale rol speelt in het treinverkeer, heeft de NS besloten om vrijwel alle treindiensten te schrappen.

Ook veel coördinerend personeel werkt in Utrecht. "Als zij het werk neerleggen, heeft dit verstekkende gevolgen voor de dienstregeling in heel Nederland", zegt de NS.

"Op eerdere stakingsdagen hebben we ons tot het uiterste ingespannen om een betrouwbare en verantwoorde dienstregeling te bieden rondom de stakingsgebieden. Voor de aangekondigde staking van dinsdag zijn alle scenario's op tafel geweest, maar we zien geen mogelijkheid om op een verantwoorde manier een dienstregeling te rijden."

Ook woensdag wordt gestaakt. Dan zijn het zuiden en het oosten van het land aan de beurt. Hoe de dienstregeling er dan uitziet, is nog niet duidelijk.