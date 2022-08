De prijzen voor stroom op internationale markten zijn gestegen naar nieuwe records. Zo betaalden handelaren voor Duitse elektriciteit maandag voor het eerst ooit meer dan 1.000 euro per megawattuur. Franse stroom kwam vrijdag al boven de 1.000 euro uit.

Ter vergelijking: voor een megawattuur Duitse en Franse stroom betaalden handelaren begin dit jaar nog maar 200 euro. Beide prijzen worden gezien als indicatief voor de totale Europese stroommarkt.

Een belangrijke reden voor de stijging is dat Rusland nog maar weinig aardgas levert aan Europa. Gas wordt vaak gebruikt voor het opwekken van stroom. Verder speelt mee dat Franse kerncentrales minder elektriciteit produceren. Diverse centrales zijn in onderhoud, maar dat duurt langer dan gepland. Daar komt bij dat het rivierwater warmer is - door de droge, warme zomer - en daardoor de centrales minder goed kan koelen.

Sommige consumenten merken niet meteen dat de handelsprijzen voor elektriciteit omhoog zijn geschoten. Het hangt sterk af van het type contract dat je hebt afgesloten bij je energieleverancier.

Wie bijvoorbeeld een doorlopend contract heeft, krijgt niet meteen te maken met de hoge prijzen. Maar veel huishoudens die een variabel contract hebben of onlangs aan het einde van hun vaste contract kwamen, voelen het waarschijnlijk al wel in hun portemonnee.

Gasprijs juist flink gedaald

De afgelopen tijd schoot ook de gasprijs de hoogte in. Opvallend is dat die prijs maandagochtend juist flink daalde. De prijs zakte voorbeurs met ruim 15 procent naar 286 euro per megawattuur. Inmiddels is gas verder gedaald naar minder dan 280 euro.

Oorzaak van de daling is het nieuws dat Duitsland, de grootste economie van Europa, zijn gasvoorraden sneller dan verwacht heeft gevuld. De daling was een welkome afwisseling van de almaar oplopende gasprijs van de laatste weken, die ook bij steeds meer huishoudens pijn begint te doen.