De prijs voor diesel is de afgelopen dagen de hoogte in gegaan. In een week tijd kwam er 13 cent per liter bij, waardoor de brandstof sinds kort zelfs iets duurder is dan benzine.

Inmiddels staat de gemiddelde adviesprijs van 1 liter diesel op 2,19 euro, blijkt uit gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers. Benzine zit daar met een prijs van 2,189 euro iets onder. Het is deze eeuw nog niet voorgekomen dat diesel in Nederland duurder dan benzine was.

Dat de dieselprijs de laatste tijd sterk is gestegen, heeft diverse oorzaken. Allereerst is de gasprijs flink omhooggegaan en kan diesel vaker als alternatief voor gas dienen dan benzine. Daardoor is de vraag naar diesel harder gestegen.

Een andere mogelijke oorzaken is dat er minder Russische olie beschikbaar is. Olie uit Rusland werd in het verleden vaker gebruikt om diesel van te maken. Daarnaast besloot het kabinet de accijns op benzine sterker te verlagen dan die op diesel.

Volgens Paul van Selms van UnitedConsumers speelt mogelijk mee dat de vraag naar diesel constanter is. Dat komt onder meer doordat vrachtverkeer erop rijdt. Hij vermoedt overigens dat de prijzen van diesel en benzine de komende weken dicht bij elkaar blijven.

Of je aan de pomp daadwerkelijk meer voor diesel dan voor benzine betaalt, hangt ook af van het prijsbeleid van het betreffende tankstation. Een pomphouder of oliemaatschappij kan beslissen meer korting op benzine te geven dan op diesel, waardoor je met een benzineauto toch goedkoper uit bent.

Ondanks de snelle stijging staat de dieselprijs niet op recordhoogte. Eerder dit jaar betaalde je voor diesel meer dan 2,30 euro per liter. Toch is 2,19 euro behoorlijk hoog als je beseft dat een jaar geleden 1 liter minder dan 1,60 euro kostte.