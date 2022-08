De IKEA-winkels sluiten per 1 september een uur eerder. Dat betekent dat de woonwarenhuizen doordeweeks tot 20.00 uur in plaats van 21.00 uur te bezoeken zijn.

Op zaterdag wordt de sluitingstijd vervroegd tot 19.00 uur, al zijn er ook winkels die al om 18.00 uur dicht gaan. In Delft blijft de winkel doordeweeks nog wel tot 21.00 uur open.

De wijziging is ingegeven door het gebrek aan winkelend publiek laat op de avond, bevestigt een woordvoerder van IKEA na berichtgeving door het AD.

Volgens de van huis uit Zweedse keten heeft de eerdere sluiting niets te maken met de personeelskrapte, ook al staan er bij IKEA tal van vacatures open.

IKEA zegt dat de openingstijden elk jaar worden geëvalueerd. "De behoeftes, voorkeuren en het winkelgedrag van onze klanten veranderen. We zien dat in de latere avonduren slechts een klein deel van de aankopen plaatsvindt. ​Ook komen steeds minder nieuwe klanten in de avond binnen", verklaart de woordvoerder.