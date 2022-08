Gas is de afgelopen week ruim een kwart duurder geworden. De stijging komt door zorgen over de gastoevoer. De prijs bereikte vrijdag zelfs even een nieuwe recordhoogte, maar hield deze niet vast.

De prijs van gas sloot de week af op 306 euro per megawattuur. Een week eerder was dat nog 244,50 euro. Daarmee steeg de belangrijkste graadmeter voor de gasprijs, Dutch TTF, in een week tijd met 25,5 procent.

Reden voor de stijging zijn zorgen over de gastoevoer. Het Noorse gastransportbedrijf Gassco maakte vrijdag bekend volgende maand minder gas naar Europa te kunnen exporteren. De Noren hebben de Russen inmiddels ingehaald als grootste gasleverancier van het continent. De gastoevoer uit Noorwegen wordt verminderd vanwege achterstallig onderhoud.

Dat nieuws komt boven op een andere onderhoudsbeurt. Gazprom maakte vorige week bekend de belangrijkste gaspijplijn voor West-Europa, Nord Stream 1, een paar dagen af te sluiten voor onderhoud.

Europese leiders vrezen dat er na de korte onderhoudsbeurt nog minder of zelfs geen gas meer via Nord Stream deze kant op vloeit. De gastoevoer ligt al tijden veel lager dan normaal: Nord Stream vervoert nog maar zo'n 20 procent van de maximale capaciteit.

Door al deze zorgen steeg de gasprijs vrijdag even naar een nieuw record van 347 euro per megawattuur. In het laatste half uur van de handel daalde de prijs weer en eindigde op 306 euro.