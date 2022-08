De Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS, zal de rentestand blijven verhogen en hoog houden tot inflatie onder controle is. Dit zal huishoudens en bedrijven pijn doen, maar de inflatie laten vieren zou tot nog meer schade leiden.

Fed-voorzitter Jerome Powell kwam vrijdag aan het eind van de jaarlijkse bijeenkomst over het economische beleid met deze boodschap. De bijeenkomst in Jackson Hole stond in het teken van de strijd tegen de torenhoge inflatie, waar een groot deel van de wereld momenteel onder gebukt gaat.

Daarom verhogen centrale banken wereldwijd de belangrijkste rentestanden. Dit beleid moet de economische activiteit afremmen, zodat dat de prijzen minder hard gaan stijgen.

Fed-voorzitter Powell zegt dat dit beleid zo lang als nodig gevoerd moet worden om de inflatie onder controle te krijgen. "De geschiedenis leert ons dat we het beleid niet te snel weer moeten versoepelen", zei Powell na de conferentie in de Amerikaanse staat Wyoming.

Die strijd tegen de inflatie zal niet zonder gevolgen zijn. Door de rente te verhogen, wordt lenen voor zowel huishoudens als bedrijven duurder. Bedrijven zullen daardoor minder investeren en minder mensen aannemen, terwijl huishoudens minder zullen uitgeven. "Dat zal pijn doen, maar dat is helaas de prijs van inflatiebestrijding. De inflatie laten vieren zou nóg meer pijn doen", aldus Powell.

De toespraak kreeg geen warm onthaal op de aandelenbeurzen. Beursgraadmeter S&P 500 stond tot de speech zo'n 0,1 procent lager, omstreeks 16.30 uur daalde de index rap naar -1,4 procent.