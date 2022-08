Nederlandse huizen - zowel huur als koop - zijn gemiddeld 315.000 euro waard, de hoogste waarde ooit. Dat meldt statistiekbureau CBS, die daarbij kijkt naar de WOZ-waarde. Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste gemeente is 661.000 euro.

Bloemendaal staat met een gemiddelde waarde van 828.000 euro helemaal bovenaan de lijst. Het Groningse Pekela is de afsluiter, met 167.000 euro. Van de provincies is Noord-Holland de duurste en Groningen de goedkoopste. Het verschil tussen beide is ruim anderhalve ton.

De gemiddelde waarde van een koophuis ligt al enige tijd boven de vier ton. De WOZ-waarde blijft daar dus ver bij achter. Dit komt onder meer doordat huurhuizen gemiddeld minder waard zijn.

Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde voor de onroerendezaakbelasting. Zij krijgen dit jaar waarschijnlijk fors meer belasting binnen, want de WOZ-waarde ging gemiddeld 8,6 procent omhoog. De grootste toename was in de gemeente Noardeast-Fryslân, met een stijging van 19,5 procent.