Na de massale stakingen van het NS-personeel in het noorden en westen is aankomende week de rest van Nederland aan de beurt. Er wordt dit keer drie dagen achter elkaar gestaakt in de regio's Noordwest, Midden, Zuid en Oost. Maandag staakt het personeel in Noordwest-Nederland, waar onder meer Amsterdam en Schiphol onder vallen.

In Noordwest-Nederland rijden maandag vrijwel geen treinen, laat de NS zondag weten. De staking heeft ook gevolgen voor de rest van het land, omdat veel treinverbindingen "nauw verweven zijn" met de dienstregeling in het gebied waar wordt gestaakt. "Dit betekent dat reizigers landelijk rekening moeten houden met langere reistijden en vaker overstappen", schrijft de NS. Ook het internationale treinverkeer wordt getroffen door de staking.

Van en naar Schiphol rijden heel af en toe treinen. "Als je per se op Schiphol moet zijn, dan rijden er treinen, maar fors minder dan gebruikelijk", zegt een woordvoerder. Hij benadrukt dat de luchthaven "niet op een normale manier bereikbaar is". De NS roept reizigers naar Schiphol op om gebruik te maken van alternatief vervoer, als dat mogelijk is.

Dinsdag staat Midden-Nederland op de planning. Dat treft bijvoorbeeld Utrecht, het grootste en drukste station van Nederland. Woensdag wordt er gestaakt in het oosten en zuiden van Nederland.

Nog geen akkoord tussen vakbonden en NS

De werknemers staken omdat de vakbonden en de NS niet tot een akkoord zijn gekomen tijdens cao-onderhandelingen. De bonden willen een flinke loonsverhoging om de koopkracht op peil te houden. De NS wil daar niet in meegaan, omdat het bedrijf de economische schade van de coronapandemie nog steeds voelt.

Woensdag werd voor het eerst gestaakt. De hele dag reden er vrijwel geen NS-treinen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel.

Vrijdag was het de beurt aan het overgrote deel van de provincie Zuid-Holland. Ook mensen buiten Zuid-Holland hadden last van deze staking. Door het hele land moesten mensen rekening houden met een langere reistijd en extra overstappen.

NS: 'We begrijpen de zorgen heel goed'

De NS laat weten het buitengewoon vervelend te vinden voor reizigers die last hebben van de stakingen. "We begrijpen de zorgen van onze collega's heel goed. De waardering voor onze collega's willen we daarom graag terug laten komen in de nieuwe cao."

Toch is er volgens een woordvoerder van vakbond FNV Spoor in de tussentijd niets veranderd. "Er is geen contact meer geweest met de NS over de cao-eisen."