Wie een huis wil bouwen, is in sommige gemeenten maar liefst 12.000 euro kwijt voor een vergunning. In andere plaatsen kost zo'n papiertje ongeveer 2.000 euro, wat zes keer zo weinig is. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH).

De VEH bekeek de kosten van het aanvragen van een bouwvergunning in alle 345 gemeenten van Nederland. De duurste plaatsen zijn Zeist, Terschelling en Wormerland. Daar moeten kopers meer dan 12.000 euro neertellen.

In enkele gemeenten gingen de tarieven in een jaar tijd met tientallen procenten omhoog. De gemeente Wormerland spande de kroon, met een ruime verdubbeling.

In Den Haag, Weert en Waddinxveen zijn huizenbouwers het goedkoopst uit. Daar kun je een vergunning krijgen voor ongeveer 2.000 euro.

De VEH keek ook naar de vergunningskosten van een kleine verbouwing, bijvoorbeeld een dakkapel. Ook hier zit de gemeente Terschelling in de kopgroep, samen met Zaltbommel, Oegstgeest en Veenendaal. In deze vier plaatsen kost de vergunning voor een kleine verbouwing tussen de 800 en de 1.000 euro.

In andere gemeenten, waaronder Roosendaal, Den Haag en Rotterdam, blijven de kosten beperkt tot minder dan 200 euro.

Hoge kosten maken nieuwbouwwoning onbereikbaar

Gemiddeld stegen de tarieven voor het aanvragen van een bouwvergunning met 2,7 procent in vergelijking met vorig jaar. De VEH heeft de kosten berekend op basis van een nieuwbouwhuis van 170.000 euro exclusief btw en bouwgrond en een verbouwing van 10.000 euro.

De VEH vreest dat een nieuwbouwwoning door de fikse verhogingen die verschillende gemeenten hebben doorgevoerd voor nóg minder mensen betaalbaar wordt. De organisatie wil dan ook dat minister Hugo de Jonge (Wonen) maatregelen neemt om de prijs van een nieuwbouwhuis te beperken.