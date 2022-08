Zo'n 2.600 reizigers hebben een claim ingediend bij Schiphol voor compensatie omdat ze een vlucht hadden gemist. Het gaat om reizigers die wel op tijd op het vliegveld waren, maar door de drukte van de afgelopen tijd hun vlucht niet hebben gehaald. Dat meldt de luchthaven, die eraan toevoegt dat in tien gevallen al geld is overgemaakt.

Op de luchthaven ontstond de afgelopen maanden chaos doordat er honderden beveiligers te weinig waren. Bij de security ontstonden zeer lange wachtrijen. Op een aantal dagen was het zo erg dat de rijen doorliepen tot buiten.

De drukte zorgde ervoor dat veel mensen hun vlucht misten. Om hen tegemoet te komen, heeft Schiphol een compensatieregeling opgetuigd voor wie tussen 23 april en 11 augustus zijn vlucht niet haalde en ook geen tegemoetkoming kreeg van de luchtvaartmaatschappij of verzekeraar.

Schiphol zegt per dag ongeveer tweehonderd verzoeken voor compensatie te krijgen. Gedupeerde reizigers hebben nog tot eind september om zich bij de luchthaven te melden.

Hierbij gaat het niet alleen om vluchtkosten, maar ook om uitgaven voor extra overnachtingen. Schiphol weet nog niet hoeveel geld het uiteindelijk kwijt is aan deze regeling.

Nog steeds driehonderd beveiligers te weinig

De problemen zijn nog steeds niet opgelost. Weliswaar trok de luchthaven de afgelopen maanden tweehonderd extra beveiligers aan, maar dat zijn er nog altijd driehonderd te weinig.

Schiphol besloot eerder al een maximum in te stellen van 67.500 reizigers die per dag van de luchthaven kunnen vertrekken. In oktober wordt dat verhoogd naar 69.500 reizigers per dag. Deze maatregel loopt tot en met oktober. Of die periode verlengd wordt, wordt op een later moment beslist.

Dat hangt mede af van het aantal extra medewerkers dat Schiphol kan aantrekken. Om personeel te werven en te behouden, is 50 miljoen euro uitgetrokken. Dat geld is onder meer bedoeld voor extra beloningen van personeel.

Maar ook met dat extra geld lukte het tot dusver niet genoeg nieuwe medewerkers te vinden. Volgens financieel directeur Robert Carsouw komt dat niet door de hoogte van de beloning, maar doordat de arbeidsmarkt ontzettend krap is. "We hebben echt in alle hoeken en gaten gezocht", aldus Carsouw.