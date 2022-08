Voormalig directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) Paul de Haan is naar Nederland gevlucht. De oud-topman, die verdacht wordt van fraude in het bedrijf, voelde zich in Suriname bedreigd, zo laat hij vrijdag in een verklaring weten.

De Nederlander mocht het land vanwege de verdenkingen tegen hem eigenlijk niet verlaten. Daarom is hij via buurland Frans-Guyana naar Nederland vertrokken. "Ik had het graag anders gezien, maar de situatie maakte deze route onvermijdelijk", zegt De Haan.

Zondag bood De Haan zijn ontslag aan, naar eigen zeggen omdat hij "werd tegengewerkt door krachten die niet gebaat zijn bij een herstructurering van de luchtvaartmaatschappij". Dat maakte zijn werk "onmogelijk".

Na zijn ontslag zou De Haan zich niet meer veilig hebben gevoeld in Suriname. Volgens de oud-topman ontving hij doodsbedreigingen via sociale media en slopen indringers door zijn afgesloten tuin.

De Haan ontkent dat hij fraude heeft gepleegd. Hij laat weten zijn volledige medewerking te verlenen aan het strafrechtelijk onderzoek.