Royal Schiphol Group heeft in de eerste zes maanden van dit jaar winst geboekt. Dit ondanks de chaos die ontstond vanwege personeelstekort. Dat blijkt uit cijfers die de luchthavenbeheerder vrijdag heeft gepubliceerd.

Dat Schiphol winst boekte na twee moeilijke coronajaren, kwam mede doordat de reizigersaantallen weer stegen. De lockdowns in Nederland en veel andere landen zijn opgeheven, waardoor het vliegverkeer aantrok.

Ook speelde mee dat Schiphol loonsteun van de overheid ontving en dat het waardestijgingen op beleggingen en activa kon boeken. Daardoor kwam de winst uit op 65 miljoen euro. Zonder de loonsteun, waardestijgingen en enkele andere meevallers zou de luchthaven een verlies van 33 miljoen euro hebben geleden.

Nadeel van de groei van het aantal reizigers was dat Schiphol niet genoeg personeel had om al die vakantiegangers te verwerken. Tijdens de coronacrisis werd afscheid genomen van veel medewerkers. Toen de reizigers terugkeerden, ontstonden dan ook zeer lange wachtrijen.

Het zorgde voor irritatie bij reizigers. Een deel van hen miste door de drukte hun vlucht. De luchthaven hanteert daarom tot aan oktober een maximumaantal reizigers per dag en heeft een compensatieregeling opgetuigd.

27,3 miljoen reizigers in eerste half jaar

De luchthavens van de Schiphol Group, waartoe ook Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport behoren, verwerkte in het eerste half jaar in totaal 27,3 miljoen reizigers. Dat waren er in de eerste helft van vorig jaar maar zes miljoen. Ook het aantal vluchten steeg flink.

Schiphol verwacht dat het herstel van de luchtvaart in de tweede helft van dit jaar doorzet en dat het beter in staat zal zijn om de grote aantallen aan te kunnen.

Verder herstel onzeker door pandemie

Wel voegt Schiphol Group eraan toe dat het nog onzeker is of het bedrijf het niveau van vóór de pandemie weer zal bereiken. Dit zal mede afhangen van hoe de pandemie zich ontwikkelt en of er een recessie komt.

Voor de volgende jaren vreest Schiphol vooral de beperking van het aantal vluchten. Het kabinet maakte eerder dit jaar duidelijk dat de luchthaven het vanaf november volgend jaar moet doen met 440.000 vluchten per jaar. Dat zijn er nu nog een half miljoen.

Dat brengt volgens Schiphol de nodige onzekerheid met zich mee. Vooral omdat pas over twee jaar een besluit wordt genomen over de mogelijke opening van Lelystad Airport.