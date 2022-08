Na de massale staking van het NS-personeel in het noorden, is morgen West-Nederland aan de beurt. Het treinverkeer in onder andere Rotterdam en Den Haag wordt platgelegd. De NS verwacht dat dit keer veel meer reizigers er last van zullen hebben. Ook mensen buiten Zuid-Holland moeten rekening houden met een langere reistijd en extra overstappen.

De werknemers gaan staken, omdat de vakbonden en de NS niet tot een akkoord zijn gekomen tijdens cao-onderhandelingen. De bonden willen een flinke loonsverhoging zien om de koopkracht op peil te houden. De NS wil daar niet in meegaan, omdat de economische schade van de coronapandemie nog steeds wordt gevoeld.

Woensdag werd voor het eerst gestaakt. De hele dag reden er vrijwel geen treinen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel. Morgen is het de beurt aan het overgrote deel van de provincie Zuid-Holland.

Volgens reizigersorganisatie Rover zal de tweede staking niet anders verlopen dan de vorige staking. "De verwachting is dat de stakingen gewoon doorgaan en dat er geen enkele trein zal rijden", aldus een woordvoerder.

'We verwachten weer een massale staking'

Wel zal deze staking meer mensen treffen, aangezien in West-Nederland meer mensen wonen dan in het noorden. "Maar alleen de treinen van de NS rijden niet. Bijvoorbeeld de RandstadRail, de metroverbinding tussen Den Haag en Rotterdam, rijdt wel."

Volgens vakbond FNV Spoor is de actiebereidheid van NS-werknemers niet afgenomen sinds de staking in Noord-Nederland. "We verwachten weer een massale staking", laat een zegsman weten. "Er is in de tussentijd niets veranderd, er is ook geen contact meer geweest met de NS over de cao-eisen."

Stel je reis uit of gebruik alternatief vervoer

Mensen die morgen van, naar en binnen West-Nederland reizen, kunnen hun reis beter uitstellen, zegt de NS. In sommige gevallen is alternatief vervoer ook mogelijk, maar er worden geen vervangende bussen ingezet. Donderdagavond publiceert de NS een bijgewerkte reisplanner.

Zuid-Holland speelt een belangrijke rol in de dienstregeling en dat maakt dat ook in de rest van het land reizigers hinder ondervinden van de staking. "Ook in de rest van Nederland moeten reizigers rekening houden met langere reistijden en vaker overstappen", waarschuwt de NS.

Volgende week staan stakingen in de regio's Noordwest, Midden en Zuid en Oost op de planning.