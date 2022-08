Blokker begint donderdag met een proef waarbij het assortiment wordt aangeboden via Thuisbezorgd. Eerst loopt het experiment alleen in de binnenstad van Rotterdam. Als dat goed gaat, wil Blokker ook op andere plekken producten laten bezorgen via het platform.

Klanten kunnen in eerste instantie ongeveer vijfhonderd Blokker-artikelen via de Thuisbezorgd-app bestellen. "Dat kan een lunchbox voor de eerste schooldag zijn of een stofzuigerzak die op is als het net niet uitkomt", zegt Jeanine Holscher, CEO van Blokker.

Als iemand een bestelling plaatst, wordt het artikel rechtstreeks uit een van de vijf Blokker-winkels in de binnenstad van Rotterdam gehaald. Het is de bedoeling dat het artikel maximaal twee uur later bij de klant wordt bezorgd.

De stap is opvallend, omdat Thuisbezorgd tot nu toe alleen samenwerkt met bedrijven die eten en drinken verkopen. Eerder sloeg de bezorgservice de handen ineen met Albert Heijn, SPAR en PLUS, waardoor het mogelijk werd dagelijkse boodschappen te bestellen bij Thuisbezorgd. Daar komt het assortiment van Blokker nu bij. De proef in Rotterdam loopt tot minstens het einde van het jaar.