De Franse transportminister Clément Beaune wil een onderzoek naar de rol van TotalEnergies bij de bevoorrading van het Russische leger. Le Monde meldde woensdag dat het Franse energieconcern via een Russisch dochterbedrijf mogelijk gascondensaat heeft geleverd aan de Russische strijdkrachten. Total ontkent de beschuldigingen.

De energieproducent heeft ondanks de invasie in Oekraïne vastgehouden aan Russische bezittingen. Zo heeft het concern een belang van 49 procent in het gasbedrijf Terneftegaz. De overige aandelen daarvan zijn in handen van het Russische Novatek.

Volgens Le Monde heeft het gasbedrijf condensaat geleverd aan het leger in Rusland. Dat condensaat is terechtgekomen op de luchtmachtbases Morozovskaya en Malchevo, beide niet ver van Oekraïne. Het condensaat zou vervolgens zijn gebruikt bij de productie van brandstof voor gevechtsvliegtuigen die op de bases zijn gestationeerd en van daaruit luchtaanvallen uitvoeren in Oekraïne.

Beaune zei donderdag dat er een onderzoek moet komen naar de precieze rol van Total in de levering van het condensaat. "Dit is een zeer serieus onderwerp, dus moet onderzocht worden of er, vrijwillig of onvrijwillig, sancties zijn omzeild." De bewindsman zei er wel bij dat het te vroeg is om conclusies te trekken.

Total is zich van geen kwaad bewust. Het bedrijf zegt de Russische strijdkrachten niets te leveren. Volgens het energieconcern heeft Terneftegaz het gascondensaat geleverd aan Novatek. Total zegt geen informatie of controle te hebben over wat Novatek met het condensaat doet. Het Franse bedrijf heeft wel een minderheidsbelang van 19,4 procent in dat bedrijf.