De Duitse economie is in het tweede kwartaal iets sterker gebleken dan eerder gedacht. De grootste economie van Europa liet tussen begin april en eind juni een bescheiden groei van 0,1 procent zien. Dit ondanks de oplopende inflatie en de verdere impact van de oorlog in Oekraïne.

Bij een eerdere raming werd gemeld dat de economische vooruitgang van de belangrijkste handelspartner van Nederland tot stilstand was gekomen. Dat er toch een groei viel te noteren in het tweede kwartaal, kwam vooral door uitgaven van de overheid. Ook huishoudens droegen bij.

Ondanks de kleine bijstelling van de cijfers blijft er vrees voor een economische neergang. Zeker nu de leveringen van gas door Rusland aan Duitsland minder worden en de oosterburen te maken krijgen met hogere gasprijzen. Dit zorgt dat Duitsers minder te besteden hebben, terwijl ook bedrijven de prijsstijgingen voelen.

De Duitse centrale bank voorspelde eerder al dat de situatie in het derde kwartaal moeilijker wordt. Zo zal de productie lager uitvallen. De kans dat de economie in een recessie belandt eind dit jaar en begin volgend jaar is volgens de Bundesbank flink toegenomen. De inflatie zou daarbij op 10 procent kunnen uitkomen.