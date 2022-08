Gas en olie zijn de afgelopen dagen behoorlijk duurder geworden op de wereldmarkt. Een vat Noordzeeolie kost inmiddels weer meer dan 100 dollar, terwijl de toch al hoge gasprijs nog wat verder steeg en met 292,15 euro op de hoogste slotkoers ooit uitkwam.

Dat de gasprijs de laatste dagen stijgt, komt doordat Rusland heeft aangekondigd de gaspijplijn naar Duitsland enkele dagen af te sluiten voor onderhoud. Deze Nord Stream 1-pijplijn is de belangrijkste gastoevoer naar West-Europa, dat van oudsher veel Russisch gas gebruikt.

De vrees bestaat dat de Russen na een drie dagen durend onderhoud, dat op 31 augustus begint, nóg minder gas door de pijplijn laten stromen dan nu. Rusland levert momenteel maar 20 procent van wat het zou kunnen leveren via Nord Stream 1. Moskou zegt dat het niet anders kan door technische beperkingen, maar Duitsland zegt dat het een politiek drukmiddel van de Russen is.

De hoge gasprijs begint steeds meer Nederlanders pijn te doen. Veel huishoudens hebben hun energierekening de laatste tijd hard zien oplopen doordat leveranciers de hoge handelsprijzen moeten doorrekenen in hun tarieven aan klanten. Een verdubbeling van de energiekosten, of zelfs nog meer, is in ons land geen uitzondering.

Olie terug boven de 100 dollar per vat

Ook olie is woensdag flink duurder geworden. De prijs voor een vat Noordzeeolie stond wekenlang onder de 100 dollar, maar kwam woensdag aan het einde van de dag uit op bijna 102 dollar (102 euro). Ook de prijs van Amerikaanse olie steeg naar meer dan 95 dollar, terwijl een vat eerder deze maand op verschillende momenten minder dan 90 dollar kostte.

Dat gaat mogelijk gevolgen hebben voor de prijs die we betalen aan de pomp. Enkele maanden geleden stond de adviesprijs voor een liter benzine op een recordhoogte van 2,50 euro. Sindsdien liep dat terug naar minder dan 2,20 euro. Omdat veel tankstations kortingen geven, kun je hier en daar benzine voor minder dan 2 euro krijgen.

Mogelijk zorgen de hogere olieprijzen er binnenkort voor dat benzine en diesel weer duurder worden. De brandstofprijzen volgen vaak met enige vertraging de olieprijzen.