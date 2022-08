In Duitsland gaan vanaf volgende maand veel lichten op straat uit. Ook gaat de thermostaat in publieke gebouwen omlaag. Dat heeft het Duitse kabinet beslist in de strijd tegen mogelijke energietekorten. Ook wie een eigen zwembad heeft, moet mogelijk de verwarming lager zetten.

De oosterburen vrezen de komende winter voor een tekort aan energie. Om het risico hierop zoveel mogelijk te verkleinen, neemt het land diverse maatregelen, zoals het gebruik van extra kolen en het bouwen van twee lng-terminals.

Daar zijn woensdag enkele andere maatregelen bij gekomen. Zo gaat vanaf 1 september de verlichting van monumenten en andere publieke objecten die alleen om esthetische redenen worden verlicht uit. Straatverlichting valt hier niet onder. Wel moeten winkels mogelijk 's avonds hun lichten uitdoen.

Ook is het vanaf volgende maand minder warm in publieke gebouwen; de thermostaat gaat omlaag naar maximaal 19 graden. In gangen en foyers gaat de verwarming zelfs uit. Uitzondering hierop zijn onder meer ziekenhuizen. Verder zijn er plannen voor een verbod op het verwarmen van privézwembaden.

Besparingen zijn niet genoeg

De Duitsers hopen zo 2 procent minder gas te gebruiken. Daarmee zijn volgens economieminister Robert Habeck de problemen niet opgelost. "De maatregelen besparen energie. Maar niet dusdanig veel dat we achterover kunnen leunen en kunnen zeggen: dit is genoeg."

Duitsland krijgt normaal gesproken veel gas uit Rusland. Maar al voor de invasie van Oekraïne begon Rusland de gaskraan richting de Duitsers langzaam dicht te draaien.

Dat werd na de start van de invasie - woensdag precies een half jaar geleden - nog wat erger. Inmiddels leveren de Russen Duitsland nog maar 20 procent van de normale hoeveelheid via de belangrijke gaspijplijn Nord Stream 1. Daardoor zijn bij de oosterburen veel zorgen over gastekorten in de komende winter.