Nederland moet meer doen bij het tegengaan van witwassen, zoals cryptomarkten en illegale trustdiensten beter aanpakken. Dat zegt antiwitwasorganisatie FATF, die eraan toevoegt dat de bestrijding in ons land al wel goede resultaten oplevert.

Ruimte voor verbetering is er bij onder meer het voorkomen dat rechtspersonen, zoals bv's, worden gebruikt door criminelen. Ook moet ons land meer doen om te achterhalen wie er achter bepaalde bedrijfjes zitten.

Dit laatste was van belang bij het bevriezen van Russische tegoeden eerder dit jaar. Dat verliep vrij stroef, doordat autoriteiten moeilijk konden achterhalen wie de uiteindelijke eigenaar van bijvoorbeeld vastgoed was.

Verder wil de FATF dat Nederland strengere regels opstelt voor platformen, zoals cryptodienstverleners. De aanpak van illegale trustdiensten kan ook beter.

Wat ons land al wel goed doet, is samenwerken met private partijen. Ook de internationale samenwerking is in orde, evenals het gebruik van data in strafrechtelijke onderzoeken.