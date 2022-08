Een nieuwe uitkoopregeling voor veeboeren die moest helpen bij het verminderen van de stikstofuitstoot, heeft vertraging opgelopen. Mogelijk ziet de Europese Commissie de regeling als ongeoorloofde staatssteun, meldt stikstofminister Christianne van der Wal na berichtgeving van NRC. De lopende regeling is om die reden verlengd tot december.

Het gaat om een regeling waarmee provincies geld kunnen krijgen om veeboeren uit te kopen. "Als staatssteun ongeoorloofd is, moeten de boeren dat uiteindelijk terugbetalen. Dat is natuurlijk het laatste wat we willen", zegt Van der Wal.

De bewindsvrouw erkent dat de gesprekken met de Europese Commissie langer duren dan gehoopt, maar ze gaat er nog steeds van uit dat het goed komt. De discussie gaat volgens haar over "een aantal elementen, met name punten die staatssteun betreffen". Meer details deelt ze niet.

Van der Wal geraakt door uitspraken Hoekstra

Van der Wal blikt desgevraagd ook terug op het Kamerdebat van dinsdag, dat voor een belangrijk deel over haar portefeuille ging. Vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra vindt dat het stikstofbeleid soepeler moet, tegen eerder gemaakte afspraken in.

"Ik wil de trein laten rijden en versneld laten rijden. Want we hebben helemaal de luxe niet om achterover te leunen, te praten en na te denken. We moeten echt aan de slag", zegt Van der Wal.

De draai van Hoekstra "deed heel eerlijk gezegd wel wat met me", erkent de minister. "Dat was vrijdag. Maar op een gegeven moment moet je door." Ze zegt dat het kabinet een duidelijke lijn heeft gekozen door de afspraken te laten zoals ze zijn en af te wachten wat de stikstofgesprekken met de boeren en andere betrokken partijen opleveren.