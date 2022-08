Bijna een kwart van de omzet van Holland Casino kwam in de eerste zes maanden van dit jaar uit online gokken. Nederlanders kunnen sinds oktober vorig jaar legaal een gokje wagen op het web en dat leverde het staatsgokbedrijf bijna 83 miljoen euro op. De totale omzet in het eerste half jaar kwam uit op dik 353 miljoen euro.

Onder de streep bleef er 8,2 miljoen euro over. Van dat bedrag moet nog wel de vennootschapsbelasting af. Het casinobedrijf benadrukt dat dit resultaat werd behaald ondanks de lockdownmaatregelen die in de eerste twee maanden van het jaar nog golden.

Volgens Noël Leise, directeur Operations van Holland Casino, worden de gokcentra weer massaal bezocht. Hij denkt dat het bedrijf het jaar met winst kan afsluiten, al houdt hij een slag om de arm vanwege een mogelijke nieuwe coronagolf en personeelstekorten.

Het aantal gesprekken dat Holland Casino met spelers voerde over mogelijk problematisch gokgedrag steeg eveneens. Dat is volgens het bedrijf in lijn met de toegenomen bezoekersaantallen.

Door de manke vergelijkingsbasis wegens de coronasluitingen is het volgens Holland Casino lastig om in te schatten of problematisch gokgedrag nu erger is geworden, mede doordat online gokken nu ook is toegestaan.

In de eerste helft van dit jaar zijn bijna 5.900 zogeheten preventiegesprekken gevoerd met spelers. Over heel vorig jaar waren dat er bijna 8.200. Verder werd dit jaar 4.510 keer contact gezocht met online gokkers. Hier is een goede vergelijking niet mogelijk, omdat online gokken pas in de loop van vorig jaar mogelijk werd.