ASR heeft de winst in de eerste helft van het jaar slechts een klein beetje zien teruglopen, ondanks de tientallen miljoenen die de verzekeraar kwijt was aan stormschades. Bestuursvoorzitter Jos Baeten ziet deze kosten in de toekomst nog flink oplopen als er niets wordt gedaan aan klimaatverandering.

De kostenpost als gevolg van de drie stormen aan het begin van dit jaar kwam uit op 38 miljoen euro. Daardoor liep de operationele winst van de verzekeraar in de eerste helft van het jaar iets terug tot 513 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg de winst 532 miljoen euro.

Lukt het niet de temperatuurstijging tegen te gaan, dan kunnen verzekeringspremies voor weergerelateerde schades volgens Baeten de komende vijftien tot twintig jaar met 20 tot 25 procent stijgen. Onder die schades valt onder meer schade door overstromingen.

"Als we er niet in slagen om de negatieve impact op het klimaat te draaien, dan zullen de prijzen van schadeverzekeringen enorm omhooggaan", zei Baeten tijdens een toelichting op de halfjaarcijfers. "En dan kan er een moment komen dat het voor veel mensen niet meer te betalen is. Dat zal niet binnen enkele jaren aan de orde zijn, maar ik denk dat wij het nog wel mee gaan maken."