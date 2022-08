Eneco schroeft de terugleververgoeding voor zonnestroom vanaf 5 september drastisch terug naar 9 cent per kWh. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving van het AD. Voor sommige klanten betekent het dat hun besparing op de energierekening ineens fors kleiner uitvalt.

Eneco schrijft op de eigen website dat klanten jaarlijks tot wel 900 euro per jaar konden besparen door de teruggave van energie met hun zonnepanelen. Volgens het AD houdt de tariefwijziging in dat veel klanten met variabele contracten de waarde van hun stroomoverschot zullen zien kelderen naar minder dan 100 euro. Zij ontvangen momenteel nog tientallen centen per kWh.

Woordvoerder Rianne de Voogt zegt in gesprek met de krant dat het nieuwe tarief "marktconform" is. Ze legt uit dat Eneco heeft gekeken naar "wat de stroom opbrengt als we het binnenkrijgen".

Op veel dagen gebeurt dat tussen 11.00 en 15.00 uur, wanneer het aanbod van zonnestroom het grootst is. De stroomprijs is in die uren juist laag, "of zelfs negatief", besluit De Voogt.

Het bedrijf houdt rekening met een uitstroom van klanten. Zo zou de afgelopen periode juist een grote groep klanten voor Eneco hebben gekozen vanwege de aantrekkelijke terugleververgoeding. Door de tariefwijziging krijgen klanten de kans om de overeenkomst op te zeggen.