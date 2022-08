NS-medewerkers in het noorden van het land gaan vandaag staken. De komende week zijn andere delen van het land aan de beurt. De NS heeft al besloten om veel minder treinen te laten rijden. Dit kun je ervan merken.

Wat is er aan de hand?

Een deel van de NS-medewerkers legt woensdag het werk neer. Dat is het gevolg van gesteggel tussen de NS en de vakbonden over een nieuwe cao.

De bonden willen onder meer een eenmalige uitkering van bruto 600 euro en een maandelijkse salarisverhoging van bruto 100 euro. Zo moet de koopkracht op peil worden gehouden.

De NS vindt die eisen te hoog, omdat de economische schade van de coronacrisis nog steeds wordt gevoeld. Treinen zitten nog altijd minder vol dan in de jaren voor de pandemie.

Wat nu?

Stakingen dus. Vakbonden FNV, CNV en VVMC hebben NS-medewerkers opgeroepen het werk neer te leggen. Daarmee beginnen ze in het noorden van het land. Die actie start in de nacht van dinsdag op woensdag om 4.00 uur en duurt 24 uur.

Daardoor rijden er woensdag bijna geen NS-treinen in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Ook in delen van Flevoland en Overijssel rijden de treinen niet.

Vervangende bussen zijn er niet. Het treinvervoer van andere bedrijven in deze regio's, zoals Arriva, rijdt wel volgens de normale dienstverlening.

Blijven andere regio's buiten schot?

Er is wel wat hinder voor treinreizigers in andere delen van het land, maar dat blijft waarschijnlijk redelijk beperkt. Althans, op woensdag. Later deze week en volgende week zijn de andere regio's wél aan de beurt. Zo staken medewerkers op vrijdag in de regio West (onder meer Den Haag en Rotterdam).

Volgende week zijn er stakingen in de andere delen van het land. Zo is het maandag 29 augustus de beurt aan de regio Noordwest (Amsterdam, Almere en Schiphol). De dag erna zijn er stakingen in het midden van het land, onder meer in Utrecht. Op woensdag 31 augustus is het zuiden de klos, waarbij er ook hinder is in Gelderland en Overijssel.

Is het zeker dat alle stakingen doorgaan?

Het zou kunnen dat de NS en de bonden een akkoord bereiken in de komende dagen. Maar daar lijkt het niet op. De wensen van beide partijen liggen ver uit elkaar.

De NS en de vakbonden hebben al vijf keer met elkaar onderhandeld. De voorstellen van de NS zijn enkele weken geleden door bijna alle FNV-leden weggestemd. Ook besloot de NS dinsdag om niet naar de rechter te stappen om de staking te voorkomen.

Het lijkt er dus sterk op dat de stakingen doorgaan. Reizigersvereniging Rover adviseert treinreizigers om op stakingsdagen thuis te blijven als dat kan.