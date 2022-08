De hoge gasprijzen eisen binnenkort mogelijk een nieuw slachtoffer. Het Brabantse PrikEnergie, dat enkele duizenden klanten heeft, dreigt op korte termijn failliet te gaan. Dat heeft de energieleverancier dinsdag gemeld aan zijn klanten.

De klanten moeten voor 31 augustus laten weten of ze akkoord gaan met hogere tarieven. "80 procent moet daarin meegaan, anders gaan we failliet", zegt mede-eigenaar Dave Snoeren.

PrikEnergie is in de problemen gekomen doordat het de klanten moest overnemen van het eerder dit jaar failliet gegane Discount Energie. "Daardoor hebben we tonnen extra moeten investeren om de leveringen door te kunnen laten gaan. We hadden verwacht dat de prijzen zouden dalen en het wel goed zou komen."

Het bedrijf geeft klanten nu vier opties. Ze kunnen ervoor kiezen om direct hogere tarieven te betalen of pas vanaf 1 januari 2023. In beide gevallen zijn lopende contracten niet langer geldig.

Andere opties zijn om het contract op te zeggen of helemaal geen keuze te maken. Wel meldt PrikEnergie aan zijn klanten dat als ze massaal geen keuze maken, het bedrijf op de fles gaat. Ze moeten dan naar een andere leverancier overstappen die duurder is.

Volgens Snoeren heeft de meerderheid van de klanten inmiddels positief gereageerd op de voorstellen en kiezen de meesten voor een verhoging van de tarieven. Klanten gaan door de verhoging anderhalf tot twee keer meer betalen dan nu, afhankelijk van hun gebruik.

ACM akkoord met voorstellen PrikEnergie

Toezichthouder ACM heeft toestemming gegeven voor de voorstellen van PrikEnergie. "Het mag, als je klanten duidelijk informeert dat ze een keuze hebben", zegt een woordvoerder. Mocht het energiebedrijf daadwerkelijk failliet gaan, dan worden de klanten verdeeld onder de andere leveranciers.

Het bedrijf is zeker niet het eerste dat door de hoge gasprijzen in de problemen komt. Afgelopen najaar, toen de prijzen ook al de hoogte in schoten, ging het ene na het andere energiebedrijf bankroet. Onder meer Welkom Energie en Enstroga konden het hoofd niet langer boven water houden.