Als gevolg van de stakingen bij NS kunnen morgen de hele dag vrijwel geen treinen rijden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel. Dat laat het spoorwegbedrijf dinsdag weten. In de rest van het land verwacht de NS zo veel als mogelijk de gebruikelijke dienstregeling te kunnen rijden.

De staking is het gevolg van een patstelling tussen vakbonden en de NS. De bonden willen een flinke loonsverhoging zien om de koopkracht op peil te houden. De NS wil daar niet in meegaan, omdat de economische schade van de coronapandemie nog steeds gevoeld wordt.

En dus wordt er gestaakt. Woensdag is regio Noord als eerst aan de beurt. Vrijdag volgt de regio West. Volgende week staan stakingen in de regio's Noordwest, Midden en Zuid & Oost op de planning.

Als gevolg van de staking zullen er woensdag haast geen NS-treinen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe rijden. Ook in delen van Flevoland en Overijssel zullen treinen uitvallen. In die regio's zal geen alternatief busvervoer worden ingezet. Andere treinvervoerders, zoals Arriva in Friesland, rijden nog wel gewoon volgens dienstregeling.

NS denkt dat de schade voor de rest van het land meevalt. Dit is volgens de NS mogelijk door treinen te laten stoppen en vertrekken bij stations die net buiten het stakingsgebied vallen. Het gaat om stations als Almere Oostvaarders, ’t Harde en Olst.