De NS in de dienstregeling van 2023 een tiende minder treinen in dan in 2019, het laatste jaar voor corona. De stap heeft te maken met de personeelstekorten waarmee het spoorbedrijf kampt, meldt NS bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De dienstregeling gaat per 11 december in, maar vanaf september wordt het aantal treinen al stapsgewijs teruggebracht.

Volgens NS is de huidige dienstregeling nog gebaseerd op de verwachte "forse" reizigersgroei uit 2019. "De wereld ziet er nu echt anders uit", zegt waarnemend president-directeur van de NS, Bert Groenewegen.

Groenewegen ziet dat de huidige dienstverlening met het tekort aan collega's niet volledig kan worden waargemaakt. Dat zorgt voor uitval van treinen, teleurstellingen bij reizigers en een te hoge werkdruk. Aanpassingen in de dienstregeling zijn volgens hem daarom noodzakelijk, om "collega's weer meer ruimte te geven om weer op een normale manier hun werk te kunnen doen".

Zo wordt het aantal intercity's dat per uur rijdt vanaf 5 september al aangepast van zes naar vier. In de weekenden en in de avonduren rijdt de NS nog maar met twee intercity's en sprinters per uur, in plaats van vier. De avonddienstregeling gaat vanaf die datum bovendien in om 20.00 uur. Dat was voorheen altijd 22.00 uur.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij nieuws over openbaar vervoer

Reiziger zal moeten wennen aan verandering

Het spoorbedrijf erkent dat reizigers zullen moeten wennen aan de aanpassingen. Zo kunnen sommige treinen drukker zijn dan voorheen. In de daluren, avonduren en in het weekend zullen reizigers daarnaast vaker moeten overstappen. Met de aanpassingen hoopt de NS te voorkomen dat reizigers kort voor hun reis te maken krijgen met uitval van treinen.

De officiële dienstregeling voor 2023 gaat op 11 december in. Vanaf dan zullen er in de spits op vrijdag minder intercity's per uur rijden, twee in plaats van vier. In daluren, avonduren en in het weekend vertrekken intercity's en sprinters nog maar twee keer per uur in plaats van vier keer.

Opvallend is dat de NS op één traject de planning opschaalt. Zo rijden treinen op het traject tussen Eindhoven en Amsterdam van maandag tot en met donderdag elke tien minuten. Dat was elk kwartier.

NS blijft verlieslatend

NS maakte verder bekend opnieuw een flink verlies te hebben geleden: een verlies van 250 miljoen euro. De omzet daalde in de afgelopen periode tot 1,6 miljard, van 1,8 miljard euro een jaar eerder.

"Door een tekort aan collega's als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en hoger ziekteverzuim stond - net als in veel andere sectoren - de dienstverlening onder druk en was NS helaas genoodzaakt om ritten te schrappen", aldus het bedrijf.

Estafettestakingen beginnen woensdag in het noorden

De huidige financiële situatie van NS speelt ook een grote rol in de regionale stakingen van woensdag. NS zegt hierdoor niet aan de looneisen van de vakbonden te kunnen voldoen.

Voor de bonden is daardoor de maat vol. Woensdag is de eerste dag stakingsdag, dan in het noorden van het land. De komende week volgen nog meer regionale stakingen. Deze stakingen zullen gevolgen hebben voor het treinverkeer in de rest van het land.