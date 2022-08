De economische groei in Nederland over het tweede kwartaal van dit jaar gold voor alle provincies, alleen voor de ene iets meer dan de andere. Noord-Holland, met Schiphol en Amsterdam, veerde het best terug van de coronacrisis. Zeeland deed het ook heel goed, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

"Een jaar geleden was het precies omgekeerd", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Toen ging het juist slecht met de regio rond Schiphol. Ze groeiden nu hard, maar kwamen van ver."

De Nederlandse economie presteerde sowieso boven verwachting goed in het tweede kwartaal van dit jaar. Vergeleken met een jaar eerder was het een plus van 5,3 procent. "In dezelfde periode van vorig jaar hadden we nog te maken met coronamaatregelen, nu niet meer."

Vooral sectoren en regio’s die sterk zijn vertegenwoordigd in het toerisme profiteerden van de heropening van de samenleving. Denk hierbij aan de horeca, cultuur, maar ook de recreatiebranche. Zeeland profiteerde buiten het toerisme, ook van de industrie in Zeeuws-Vlaanderen.

Noord-Holland groeide met 10 procent, Zeeland met 8 procent en Noord-Brabant met 5 procent. "De drie noordelijke provincies kenden met 3 tot 4 procent juist wat minder groei dan de Nederlandse economie als geheel", aldus statistiekbureau CBS.