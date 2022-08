De NS gaat niet naar de rechter om de staking in Noord-Nederland woensdag te voorkomen. Dat laat een woordvoerder van het spoorwegbedrijf weten.

De NS dreigde eerder met een kort geding als de vakbonden gaan staken. Maar volgens de woordvoerder zou dat alleen gebeuren als de acties een gevaar opleveren voor de veiligheid van reizigers, bijvoorbeeld wanneer veel reizigers zich op stations verzamelen voor grote evenementen. Daar is woensdag geen sprake van.

De estafettestaking die deze week plaatsvindt, is het gevolg van het stuklopen van cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de NS. Per regio zal het personeel het werk een dag neerleggen.

Woensdag wordt de staking afgetrapt in Noord-Nederland. In hoeverre de dienstregeling woensdag intact blijft door de staking is nog niet bekend.