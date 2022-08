Een staking zoals op het spoor is door de ervaringen uit de coronatijd makkelijker op te vangen. We zijn tegenwoordig gewend om meer thuis te werken en ook werkgevers zijn er beter op ingespeeld. Een treinstaking zal dan ook minder impact hebben dan voorheen, zegt werkgeversvereniging AWVN tegen NU.nl.

Vandaag is de eerste dag in een reeks stakingsdagen op het spoor. De vakbonden roepen NS-medewerkers op te staken om zo tot betere loonafspraken te komen. Die bonden willen onder meer een eenmalige uitkering van bruto 600 euro en een maandelijkse salarisverhoging van bruto 100 euro.

De NS wil daar niet in meegaan, omdat de economische schade van de coronapandemie nog steeds gevoeld wordt. Door de verschillende lockdowns namen maar weinig mensen de trein en de coupés zijn nog altijd minder bezet dan voorheen. Uit CBS-cijfers blijkt dat vorig jaar 1 op de 37 keer dat we naar het werk gingen, dat per trein was (een krappe 3 procent). Voor corona ging het nog om zo'n 6 procent.

Waar impasses als deze voorheen nog tot verzuim konden leiden, is dat nu anders, verwacht werkgeversorganisatie AWVN. "Zo'n staking is nu makkelijker op te vangen, doordat meer mensen thuis kunnen werken dan voorheen", zegt woordvoerder Jannes van der Velde.

Volgens AWVN kan ongeveer de helft van werkend Nederland nu thuiswerken. Daardoor kunnen meer mensen besluiten thuis te blijven en bijvoorbeeld op een andere dag op de zaak te komen. "Die flexibiliteit is een groot voordeel, voor zowel werknemers als werkgevers. Een vergadering kan bijvoorbeeld online worden gedaan. Er is simpelweg meer mogelijk dan voorheen", aldus Van der Velde.

Overigens zal niet al het treinverkeer woensdag stilliggen. De NS-medewerkers in regio Noord (Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Ommen en Zwolle) zijn opgeroepen te staken. Hierdoor zullen haast geen treinen rijden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en in delen van Flevoland en Overijssel. De komende week zijn andere regio's aan de beurt.