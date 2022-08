De waarde van de euro is dinsdagochtend gedaald naar het laagste punt in twintig jaar. De munt is nu minder waard dan een Amerikaanse dollar. De recente daling komt vermoedelijk door vrees voor een recessie in de Europese Unie.

Een euro was dinsdag iets meer dan 0,99 dollar waard. Dat is het laagste punt sinds 2002. Na dat jaar steeg de waarde van de eenheidsmunt, die op het hoogste punt in 2008 zelfs meer dan 1,50 dollar waard was. Een jaar geleden was dat nog ongeveer 1,17 dollar.

Sindsdien daalde de euro gestaag, onder meer doordat in de Verenigde Staten de rentes eerder omhooggingen dan in Europa. Vrees voor een recessie in de EU, ingegeven door energietekorten en een hoge inflatie, zorgden de afgelopen tijd voor een verdere daling.

De problemen met hoge inflatie en het tekort aan energie lijken niet snel te verdwijnen. Zo kondigde Rusland aan volgende week de Nord Stream 1-gaspijplijn drie dagen af te sluiten voor onderhoud. De vrees bestaat dat het land daarna geen of minder gas door de belangrijke pijplijn laat stromen. Ook tekorten aan tal van andere zaken, zoals chips en voedingsmiddelen, zijn waarschijnlijk niet snel opgelost.