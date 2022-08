De opbrengst van de belasting op kansspelen is sinds het laatste kwartaal van vorig jaar stevig opgelopen. In de eerste maanden van dit jaar kwam die uit op 168 miljoen euro, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS die NU.nl heeft opgevraagd. Volgens het ministerie van Financiën is dat te danken aan het legaliseren van online gokken.

Wanneer je als speler iets wint bij een legaal online gokspel, hoef je over je prijs geen belasting te betalen. "Dat betalen de aanbieders van de online kansspelen", zegt een woordvoerder van Financiën, dat namens de overheid de schatkist beheert.

Sinds 1 oktober 2021 mogen bedrijven, als ze een vergunning hebben gekregen van de Kansspelautoriteit, online gokken aanbieden. Het CBS kan niet zien welk deel van de totale opbrengst van de belasting op gokken is toe te schrijven aan het online deel.

De regels voor wie kansspelbelasting moet afdragen zijn op zijn zachtst gezegd ingewikkeld. In het kort komt het erop neer, zo leert navraag bij Financiën, dat in principe de organisator van kansspelen de belasting overmaakt aan de Belastingdienst.

Brutoprijs bij Staatsloterij

Dat geldt zowel voor de bingo als in het casino of bij loterijen als de Staatsloterij of Postcodeloterij. Om het wat ingewikkelder te maken, is het zo dat je bij de Staatsloterij een brutoprijs wint. Stel dat je 1.000 euro wint. Dan had je eigenlijk een prijs van 1.290 euro, maar de 290 euro gaat meteen naar de Belastingdienst.

Als je bij de Postcodeloterij 1.000 euro wint, dan krijg je 710 euro overgemaakt. Bij prijzen onder de 450 euro hoef je in alle gevallen helemaal geen belasting te betalen.

Alleen in de laatste maanden van 2019 was de totale opbrengst voor de schatkist hoger dan de eerste maanden van dit jaar. Traditioneel ligt de opbrengst in de laatste maanden van het jaar altijd hoger dan aan het begin van het nieuwe jaar.