Atletiekicoon Usain Bolt laat zijn kenmerkende overwinningspose registreren als handelsmerk. De Jamaicaanse meervoudig olympisch kampioen die al enige tijd gepensioneerd is, heeft een aanvraag hiertoe gedaan in de VS, schrijft BBC News.

De houding die Bolt na de zoveelste overwinning aannam, is wereldwijd bekend. Hij leunt achterover en maakt een gebaar alsof hij met een boog een pijl afschiet.

Volgens het Amerikaanse patentbureau heeft Bolt op 17 augustus zijn aanvraag ingediend. In de omschrijving staat: "Het silhouet van een man in een specifieke houding, met een arm gebogen en de andere in de lucht, wijzend naar boven."

Bolt wil het logo gebruiken voor verschillende producten, zoals kleding, sieraden en schoenen. Maar de afbeelding kan volgens de omschrijving ook opduiken in restaurants en sportcafés.